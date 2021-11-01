Довыборы в Раду: в Херсонской области подсчитали 99,5% протоколов, победил кандидат от «Слуги народа»

Центральная избирательная комиссия подсчитала почти все бюллетени на довыборах в Верховную Раду по округу № 184 в Херсонской области, где победил кандидат от «Слуги народа» Сергей Козырь.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

После обработки 99,46% протоколов выяснилось, что за Козыря проголосовали 64,58% избирателей. Его ближайший конкурент — кандидат от «Европейской солидарности» Игорь Йосипенко, набирает 14,29%. Выдвиженец от партии «Национальная платформа» Екатерина Одарченко получила 5,8%, представитель «Партии Игоря Колыхаева «Нам здесь жить!» Геннадий Лагута получил 5,2% голосов. Остальные кандидаты набрали меньшее количество голосов.

В округе № 197 Черкасской области обработано 50,35% протоколов. По имеющимся данным, лидирует кандидат от «Слуги народа» Виталий Войцеховский с результатом 45,78%, а ближайший конкурент — беспартийный самовыдвиженец Владислав Голуб — набрал 25,01%. Окончательные результаты Центризбирком должен огласить до 15 ноября.