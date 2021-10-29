ЦИК назначила довыборы в Раду в округе умершего нардепа Полякова

Центральная избирательная комиссия назначила на 27 марта 2022 года промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 206 в Черниговской области. Ранее этот округ в Верховной Раде представлял погибший 8 октября нардеп Антон Поляков.
Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу вечером.
Избирательный процесс в округе начнется 26 января 2022 года, то есть за 60 дней до дня голосования.
- 8 октября в Днепровском районе столицы нашли мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины от депутатской группы «За майбутнє». В крови умершего нардепа обнаружили алкоголь и метадон, а также димедрол, который усиливает действие наркотиков. Полиция не получила доказательств, что смерть Полякова носила насильственный характер.
- 15 ноября 2019 года его и Анну Скороход исключили из фракции «Слуга народа». 33-летний Антон Поляков был главой подкомитета по соблюдению антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Рады по антикоррупционной политике.