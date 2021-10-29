ЦВК призначила довибори в Раду на окрузі померлого нардепа Полякова

Центральна виборча комісія призначила на 27 березня 2022 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 у Чернігівській області. Раніше цей округ у Верховній Раді представляв нардеп Антон Поляков, який загинув 8 жовтня.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні ЦВК у п’ятницю ввечері.
Виборчий процес в окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року, тобто за 60 днів до дня голосування.
- 8 жовтня у Дніпровському районі столиці знайшли мертвим Антона Полякова — народного депутата України від депутатської групи «За майбутнє». У крові померлого нардепа виявили алкоголь і метадон, а також димедрол, який посилює дію наркотиків. Наразі поліція не здобула доказів, що смерть Полякова мала насильницький характер.
- 15 листопада 2019 року його й Анну Скороход виключили з фракції «Слуга народу». 33-річний Антон Поляков був главою підкомітету з питань дотримання антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Ради з питань антикорупційної політики.