МВС: У крові померлого нардепа Полякова виявили метадон

Речник міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив, що в крові померлого нардепа Антона Полякова виявили алкоголь і метадон.

Про це він розповів в ефірі «Україна 24».

«З нових даних єдине, що можна сказати, що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон. Але який саме метадон, коли він потрапив в організм, стосовно часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, ще буде встановлюватися після глибоких досліджень», — заявив Шевченко.