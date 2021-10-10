Нардепа Полякова поховають у його рідному Чернігові 11 жовтня

Народного депутата групи «За майбутнє» Антона Полякова поховають у його рідному місті Чернігові у понеділок, 11 жовтня.

Про це повідомили на його сторінці у Facebook у неділю, 10 жовтня.

Прощання відбудеться о 10 ранку у Чернігівському обласному філармонійному центрі (проспект Миру, 15).