Нардепа Полякова похоронят в его родном Чернигове 11 октября

Народного депутата группы «За майбутнє» Антона Полякова похоронят в его родном городе Чернигове в понедельник, 11 октября.

Об этом сообщили на его странице в Facebook в воскресенье, 10 октября.

Прощание состоится в 10 утра в Черниговском областном филармоническом центре (проспект Мира, 15).