Нардепа Полякова похоронят в его родном Чернигове 11 октября

Народного депутата группы «За майбутнє» Антона Полякова похоронят в его родном городе Чернигове в понедельник, 11 октября.
Об этом сообщили на его странице в Facebook в воскресенье, 10 октября.
Прощание состоится в 10 утра в Черниговском областном филармоническом центре (проспект Мира, 15).
Отметим, что теперь, после смерти Полякова, на его 206-м Черниговском округе должны будут объявить довыборы.
- Через месяц Антону Полякову должно было исполниться 34 года. Утром 8 октября в Днепровском районе столицы его обнаружили мертвым. Поляков — народный депутат Украины от депутатской группы «За майбутнє». В Раду он зашел от «Слуги народа». Он был главой подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики.
- Следствие рассматривает две версии — смерть от ишемической болезни или от отравления. В субботу, 9 октября, нардеп фракции «Слуга народа» Галина Янченко сообщила со ссылкой якобы на результаты судмедэкспертизы, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. Однако полиция позже заявила, что еще не получила результаты экспертизы.