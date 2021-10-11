МВД: В крови умершего нардепа Полякова обнаружили метадон

Спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что в крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружили алкоголь и метадон.

Об этом он рассказал в эфире «Украина 24».

«Из новых данных единственное, что можно сказать, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, еще будет устанавливаться после глубоких исследований», — заявил Шевченко.