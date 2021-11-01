На довыборах в Раду побеждают кандидаты от «Слуги народа». ЦИК обработала 51,36% протоколов

На выборах в Верховную Раду в двух одномандатных округах в Херсонской и Черкасской областях лидируют кандидаты от президентской партии «Слуга народа».
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, которая подсчитала 51,36% окружных протоколов.
На 184 округе в Херсонской области, после обработки 73,93% протоколов на участках, кандидат от «Слуги народа» и бывший руководитель Херсонской ОГА Сергей Козырь получил 65,18% голосов, а его соперник от «Европейской солидарности» Игорь Йосипенко — 14,12%.
Здесь выборы проходили из-за того, что тогдашнего депутата Игоря Колихаева избрали мэром Херсона.
В 197 округе в Черкасской области лидирует мэр Золотоноши Виталий Войцеховский, который также представляет правящую партию. Его поддержали 47,25% избирателей, а оппонента, самовыдвиженца Владислава Голуба — 24,14%.
Здесь довыборы проходили из-за назначения «слуги» Александра Скичко на должность главы Черкасской облгосадминистрации.
- 31 октября также прошел ряд местных выборов, в том числе выборы мэра Харькова. По данным экзитпола New Image Marketing Group, на выборах мэра Харькова в первом туре побеждает исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов. За него проголосовали более 50% пришедших голосовать.
- По данным «Социального мониторинга» Терехов набрал 51,9% голосов. На втором месте — самовыдвиженец Михаил Добкин с результатом 27,6%. Замыкает первую тройку кандидат от «Евросолидарности» Александр Скорик (6,4%).
- Центральная избирательная комиссия назначила на 27 марта 2022 года промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 206 в Черниговской области. Ранее этот округ в Верховной Раде представлял погибший 8 октября нардеп Антон Поляков.