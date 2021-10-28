ЦИК: Выборы 31 октября пройдут вне зависимости от карантинных зон

Довыборы в Верховную Раду и ряд местных выборов, которые назначены на 31 октября, состоятся вне зависимости от уровня карантина в регионах страны.
Об этом говорится в разъяснении Центральной избирательной комиссии.
«Состоятся ли выборы, если моя область — в «красной» зоне? В это воскресенье выборы состоятся во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны», — заявили в ЦИК.
На голосование пустят всех, у кого есть право голоса в соответствующих округах. Избирателей призывают проголосовать безопасно — вместе с паспортом и ручкой взять антисептик и маску. На избирательном участке просят соблюдать дистанцию.
«Если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке», — добавили в ЦИК.
- 31 октября промежуточные выборы депутатов в Раду пройдут в одномандатных избирательных округах № 184 в Херсонской области, которая находится в «красной зоне», и в № 197 в Черкасской области (в «оранжевой» зоне). В этот день также пройдет ряд местных выборов, в том числе выборы мэра Харькова.
- В октябре Центральная избирательная комиссия утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с кандидатами-двойниками. ЦИК пронумерует кандидатов.