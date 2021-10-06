Довыборы в Раду: ЦИК пронумерует кандидатов в избирательных бюллетенях для борьбы с двойниками

Центральная избирательная комиссия утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с кандидатами-двойниками.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК 6 октября.

«Комиссия считает эффективным способом обеспечения соблюдения гарантий реализации активного и пассивного избирательного права граждан, который будет соответствовать основным принципам проведения демократических выборов, — утверждение формы избирательного бюллетеня с указанием порядковых номеров в соответствующих графах», — говорится в сообщении.

Как считают в ЦИК, это облегчит кандидатам в депутаты проведение предвыборной агитации, а избирателям — поможет осуществить осознанный выбор.

Также в избирательной комиссии отметили, что порядковые номера, указанные в избирательном бюллетене, не будут меняться, даже если кто-то из кандидатов решит снять свою кандидатуру или будет отменена регистрация кандидата.

Кроме этого, ЦИК утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней. Они будут светло-фиолетового цвета с двухтоновым водяным знаком и защитными волокнами, в частности с графическими антисканерными элементами. При печати бюллетеней используют защитные краски, которые будут светиться под действием ультрафиолета. Листы будут размерами 200 х 400 мм (в ОИО № 184) и 200 х 600 мм (в ОИО № 197), текст будет печататься на государственном языке лишь с одной стороны. Также на бюллетене будет указан номер избирательного участка.