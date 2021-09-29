В Херсонской области на довыборы в Раду пытались зарегистрировать кандидата-двойника. Полиция открыла производство

В Херсонской области открыли уголовное производство из-за попытки зарегистрировать в округе № 184 на довыборах в Раду двойника кандидата в нардепы.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Как отмечается, 27 сентября в Центральную избирательную комиссию с просьбой зарегистрировать его кандидатом на выборы обратился житель Кировоградской области с фамилией и именем, которые совпадали с именем другого, уже зарегистрированного кандидата.
В полиции считают, что кандидата из другой области заинтересованные лица используют как двойника, чтобы повлиять на результаты голосования.
Сейчас производство открыли по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя). Досудебное расследование продолжается.
По данным местных СМИ, речь идет о главе Херсонской ОГА Сергее Козыре, кандидате в нардепы от «Слуги народа».
- Ранее похожая ситуация произошла на округе № 197, где ЦИК зарегистрировала кандидатом на довыборы в Раду полного тезку мэра Золотоноши Виталия Войцеховского.
- Выборы в округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область) состоятся 31 октября 2021 года, поскольку нардепы от этих округов были лишены мандатов. В конце января 2021 года президент назначил нардепа от округа № 197 Александра Скичко главой Черкасской областной государственной администрации, а нардеп Игорь Колыхаев победил во втором туре выборов мэра Херсона в ноябре 2020 года (округ № 184).