У Херсонській області на довибори в Раду намагалися зареєструвати кандидата-двійника. Поліція відкрила провадження

У Херсонській області відкрили кримінальне провадження через спробу зареєструвати на окрузі № 184 на довиборах у Раду двійника кандидата в нардепи.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Як зазначається, 27 вересня до Центральної виборчої комісії з проханням зареєструвати його кандидатом на вибори звернувся мешканець Кіровоградської області з прізвищем та ім’ям, що співпадали з іменем іншого, уже зареєстрованого кандидата.

У поліції вважають, що кандидата з іншої області зацікавлені особи використовують як двійника, щоби вплинути на результати голосування.

Наразі провадження відкрили за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача). Досудове розслідування триває.

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про голову Херсонської ОДА Сергія Козиря, кандидата в нардепи від «Слуги народу».