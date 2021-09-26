На довиборах в Раду зареєстрували кандидата-двійника мера Золотоноші. Поліція відкрила провадження

У Черкаській області через реєстрацію Центральною виборчою комісією на окрузі № 197 на довиборах в Раду двійника кандидата в нардепи від «Слуги народу» відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкащини.

Як зазначається, заява до Золотоніського райвідділу поліції надійшла від мера Золотоноші Віталія Войцехівського 24 вересня.

За його словами, ЦВК на засіданні зареєструвала на довибори в Раду кандидата, який є його повним тезкою, що введе в оману виборців.

Окрім цього, мер Золотоноші запевнив, що його двійник змінив свої анкетні дані за тиждень до подання документів.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, йдеться про самовисуванця Віталія Войцехівського (1972 р.н.).