На довыборах в Раду зарегистрировали кандидата-двойника мэра Золотоноши. Полиция открыла производство

В Черкасской области из-за регистрации Центральной избирательной комиссией в округе № 197 на довыборах в Раду двойника кандидата в нардепы от «Слуги народа» открыли уголовное производство.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасчины.
Как отмечается, заявление в Золотоношский райотдел полиции поступило от мэра Золотоноши Виталия Войцеховского 24 сентября.
По его словам, ЦИК на заседании зарегистрировала на довыборы в Раду кандидата, который является его полным тезкой, что введет в заблуждение избирателей.
Кроме этого, мэр Золотоноши заверил, что его двойник изменил свои анкетные данные за неделю до предоставления документов.
Сейчас следователи проводят досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.
Отметим, речь идет о самовыдвиженце Виталии Войцеховском (1972 г.р.).
- Выборы в округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область) состоятся 31 октября 2021 года, поскольку нардепы от этих округов были лишены мандатов. В конце января 2021 года президент назначил нардепа от округа № 197 Александра Скичко главой Черкасской областной государственной администрации, а нардеп Игорь Колихаев победил во втором туре выборов мэра Херсона в ноябре 2020 года (округ № 184).