ЦИК зарегистрировала еще пять кандидатов в нардепы на довыборах в Раду

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще пять кандидатов на довыборы в Верховную Раду, которые состоятся в избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область) 31 октября.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник, 14 сентября, передает Укринформ.

ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы:

от ВО «Свобода» Олега Баркаренко (округ № 184);

от Партии Игоря Колыхаева «Нам здесь жить» Геннадия Лагуту (округ № 184);

от «Команды Семчишина» Сергея Матвийчука (округ № 184);

от партии «Молодой Харьков» Елену Козачук (округ № 197);

от «Команды Андрея Балоги» Вячеслава Резникова (округ № 197).

Перед этим ЦИК уже зарегистрировала кандидатами в нардепы по округу № 197 выдвиженца «Свободы» Андрея Ильенко, Украинской галицкой партии — Богдана Панкевича, «Власти народа» — Антона Подчапко, от «Слуги народа» — Виталия Войцеховского, от «Народовластия» — Сергея Василенко и от политсилы «Новые лица» — Наталью Степушенко.

Что касается 184 округа, то там уже кандидатами в нардепы зарегистрированы от партий «Национальная платформа» Екатерина Одарченко, «Новые лица» — Андрей Помазан и «Народовластие» — Игорь Токовенко.