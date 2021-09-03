ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы на округе № 197 в Черкасской области

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в нардепы на 197 округе в Черкасской области. Место депутата освободилось после того, как телеведущий Александр Скичко был назначен главой Черкасской ОГА.
Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании 3 сентября.
Первым кандидатом стал Андрей Ильенко — бывший нардеп и кандидат в мэры Киева. Его в депутаты выдвинула партия «Свобода».
До этого Ильенко был главой межфракционного объединения «Свобода» в парламенте VIII созыва.
- 9 апреля Центральная избирательная комиссия назначила дату выборов в Верховную Раду в двух мажоритарных округах. 184 округ расположен в Херсонской области, а 197 — в Черкасской. Выборы там проведут 31 октября 2021 года.
- В конце января 2021 года президент Владимир Зеленский назначил нардепа от «Слуги народа» Александра Скичко главой Черкасской областной государственной администрации.