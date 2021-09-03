ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы на округе № 197 в Черкасской области

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в нардепы на 197 округе в Черкасской области. Место депутата освободилось после того, как телеведущий Александр Скичко был назначен главой Черкасской ОГА.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании 3 сентября.

Первым кандидатом стал Андрей Ильенко — бывший нардеп и кандидат в мэры Киева. Его в депутаты выдвинула партия «Свобода».

До этого Ильенко был главой межфракционного объединения «Свобода» в парламенте VIII созыва.