ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи на окрузі № 197 у Черкаській області

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у нардепи на 197 окрузі в Черкаській області. Місце депутата звільнилося після того, як телеведучий Олександр Скічко був призначений головою Черкаської ОДА.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні 3 вересня.

Першим кандидатом став Андрій Іллєнко — колишній нардеп і кандидат у мери Києва. Його в депутати висунула партія «Свобода».

До цього Іллєнко був головою міжфракційного об’єднання «Свобода» в парламенті VIII скликання.