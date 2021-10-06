Довибори в Раду: ЦВК пронумерує кандидатів у виборчих бюлетенях для боротьби з двійниками

Центральна виборча комісія затвердила нові правила оформлення виборчих бюлетенів, які мають допомогти у боротьбі з кандидатами–двійниками.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК 6 жовтня.

«Комісія вважає ефективним способом забезпечення дотримання гарантій реалізації активного та пасивного виборчого права громадян, який відповідатиме основним засадам проведення демократичних виборів, — затвердження форми виборчого бюлетеня із зазначенням порядкових номерів у відповідних графах», — йдеться у повідомленні.

Як вважають у ЦВК, це полегшить кандидатам у депутати проведення передвиборної агітації, а виборцям — допоможе здійснити усвідомлений вибір.

Також у виборчій комісії наголосили, що порядкові номери, вказані у виборчому бюлетені, не будуть змінюватися, навіть якщо хтось із кандидатів вирішить зняти свою кандидатуру або буде скасовано реєстрацію кандидата.

Окрім цього, ЦВК затвердила форму, колір і текст виборчих бюлетенів. Вони будуть світло-фіолетового кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами, зокрема з графічними антисканерними елементами. Під час друку бюлетенів використають захисні фарби, які будуть світитися під дією ультрафіолету. Самі аркуші будуть розмірами 200 х 400 мм (в ОВО № 184) та 200 х 600 мм (в ОВО № 197), текст друкуватиметься державною мовою лише з одного боку. Також на бюлетені буде вказано номер виборчої дільниці.