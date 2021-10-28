ЦВК: Вибори 31 жовтня відбудуться незалежно від карантинних зон

Довибори до Верховної Ради та низка місцевих виборів, які призначені на 31 жовтня, відбудуться незалежно від рівня карантину в регіонах країни.
Про це йдеться у розʼясненні Центральної виборчої комісії.
«Чи відбудуться вибори, якщо моя область — у «червоній» зоні? Цієї неділі вибори відбудуться у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни», — заявили у ЦВК.
На голосування пустять усіх, хто має право голосу у відповідних округах. Виборців закликають проголосувати безпечно — разом із паспортом та ручкою взяти антисептик та маску. На виборчій дільниці просять дотримуватись дистанції.
«Якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці», — додали в ЦВК.
- 31 жовтня проміжні вибори депутатів у Раду відбудуться в одномандатних виборчих округах № 184 у Херсонській області, яка знаходиться у «червоній зоні», та у № 197 у Черкаській області (в «помаранчевій» зоні). Цього дня також пройде низка місцевих виборів, зокрема вибори мера Харкова.
- У жовтні Центральна виборча комісія затвердила нові правила оформлення виборчих бюлетенів, які мають допомогти в боротьбі з кандидатами-двійниками. ЦВК пронумерує кандидатів.