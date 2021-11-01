На довиборах у Раду перемагають кандидати від «Слуги народу». ЦВК опрацювала 51,36% протоколів

На виборах до Верховної Ради у двох одномандатних округах у Херсонській та Черкаській областях лідирують кандидати від президентської партії «Слуга народу».
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, яка підрахувала 51,36% окружних протоколів.
На 184 окрузі у Херсонській області після обробки 73,93% дільничних протоколів кандидат від «Слуги народу» та колишній керівник Херсонської ОДА Сергій Козир отримав 65,18% голосів, а його суперник від «Європейської солідарності» Ігор Йосипенко — 14,12%.
Тут вибори проходили через те, що тодішнього депутата Ігоря Колихаєва обрали мером Херсону.
На 197 окрузі у Черкаській області наразі лідирує мер Золотоноші Віталій Войцехівський, який також представляє правлячу партію. Його підтримали 47,25% виборців, а опонента, самовисуванця Владислава Голуба — 24,14%.
Тут довибори проходили через призначення «слуги» Олександра Скічка на посаду глави Черкаської облдержадміністрації.
- 31 жовтня також пройшла низка місцевих виборів, зокрема вибори мера Харкова. За даними екзит-полу New Image Marketing Group, на виборах мера Харкова в першому турі перемагає чинний виконувач обов’язків мера міста Ігор Терехов. За нього проголосували понад 50% тих, хто прийшов голосувати.
- За даними «Соціального моніторингу», Терехов набрав 51,9% голосів. На другому місці — самовисуванець Михайло Добкін із результатом 27,6%. Замикає першу трійку кандидат від «Євросолідарності» Олександр Скорик (6,4%).
- Центральна виборча комісія призначила на 27 березня 2022 року проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 у Чернігівській області. Раніше цей округ у Верховній Раді представляв нардеп Антон Поляков, який загинув 8 жовтня.