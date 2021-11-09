ЦИК: Виталий Войцеховский и Сергей Козырь признаны избранными депутатами Рады

Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами на внеочередных выборах в Верховную Раду кандидатов от «Слуги народа» Сергея Козырья и Виталия Войцеховского.
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Козырь по округу № 184 в Херсонской области набрал 21 365 голосов избирателей (62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании), а мэр города Золотоноша Войцеховский по округу № 197 в Черкасской области — 15 429 голосов (46,1%).
- 9 ноября ЦИК признала избранным депутатом Рады Сергея Кострийчука, который был № 140 в избирательном списке партии «Слуга народа». Он заменит Ирину Верещук, которую назначили министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
- Центральная избирательная комиссия назначила на 27 марта 2022 промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 206 в Черниговской области. Ранее этот округ в Верховной Раде представлял погибший 8 октября нардеп Антон Поляков.