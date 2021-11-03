Довыборы в Раду: в Черкасской области подсчитали все протоколы, победил Войцеховский от «Слуги народа»

На промежуточных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе № 197 Черкасской области побеждает кандидат от «Слуги народа», действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии по результатам подсчета 100% электронных протоколов.

Войцеховский набрал 46,95%, самовыдвиженец Владислав Голубь получил 25,44% голосов, а кандидат от ВО «Свобода» Андрей Ильенко — 9,53%.

Для полного установления результатов выборов ЦИК должна получить оригиналы протоколов с мокрыми печатками от окружной избирательной комиссии.