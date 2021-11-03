Довыборы в Раду: в Черкасской области подсчитали все протоколы, победил Войцеховский от «Слуги народа»

На промежуточных парламентских выборах в одномандатном избирательном округе № 197 Черкасской области побеждает кандидат от «Слуги народа», действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.
Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии по результатам подсчета 100% электронных протоколов.
Войцеховский набрал 46,95%, самовыдвиженец Владислав Голубь получил 25,44% голосов, а кандидат от ВО «Свобода» Андрей Ильенко — 9,53%.
Для полного установления результатов выборов ЦИК должна получить оригиналы протоколов с мокрыми печатками от окружной избирательной комиссии.
- На довыборах в Верховную Раду по округу № 184 в Херсонской области победил кандидат от «Слуги народа» Сергей Козырь.
- На выборах мэра Харькова (почти) победил Игорь Терехов. Наблюдатели сообщали о фальсификациях в его пользу, которые могут привести ко второму туру. Сеть «ОПОРА» обжалует результаты выборов. Также в суд собирается Михаил Добкин — соперник Терехова.