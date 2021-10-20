Зеленского во время рабочего визита сопровождал кандидат от «слуг». «ОПОРА» заявила о нарушении

Сегодня, 20 октября, президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетил Золотоношу, в которой осмотрел реконструкцию гимназии. Его в это время сопровождал мэр Золотоноши Виталий Войцеховский, который 31 октября баллотируется от «Слуги народа» на довыборах в Верховную Раду.

Как указал Офис президента, Зеленскому отчитались о ходе «Большого строительства» в Черкасской области.

Гражданская сеть «ОПОРА» заявила, что ситуация со «смотринами» при участии Войцеховского имеет признаки применения административного ресурса. Кандидат в нардепы был рядом с президентом на пресс-брифинге для СМИ и попал в фотоотчет Офиса президента. Прямой агитации однако не было.

Журналисты спросили Зеленского, не связан ли его визит с выборами, на что он ответил, что «иногда приезжает в те или иные регионы, когда готовы проекты».

Как передает «Радио Свобода», координатор «ОПОРЫ» Захар Колисниченко заявил, что участие кандидата в рабочей поездке президента не нарушает законодательства, но «противоречит демократическим стандартам выборов и равенства всех кандидатов».