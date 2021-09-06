«Слуга народа» определилась с кандидатом в нардепы на 197 округе в Черкасской области. А в мэры Харькова никого выдвигать не будут

Партия «Слуга народа» будет выдвигать на выборах в Верховную Раду на 197 округе в Черкасской области мэра города Золотоноша Виталия Войцеховского.

Такое решение принял политсовет партии на заседании 6 сентября, сообщил ее лидер Александр Корниенко.

В политсиле сообщили, что решение поддержали единогласно. Выборы на этом округе проводят из-за того, что нардепа Александра Скичко назначили главой Черкасской ОГА. Поскольку именно он был победителем на 197 округе на прошлых выборах, то его место нардепа освободилось.

«Мэр Золотоноши — адепт децентрализации. Он уже проехал все общины и знает их проблемы. Имеет конкретный план позитивных изменений в регионе, чего люди ожидают. Нам в комитете не хватает человека, который занимает должность городского головы», — заявил Корниенко.

В то же время в мэры Харькова партия предварительно решила никого не выдвигать из-за того, что не имеет сильной кандидатуры. Кого «Слуга народа» будет поддерживать на этих выборах — тоже пока не определились.

«Скорее всего, наша партия не будет выдвигать кандидата. Я думаю, что депутаты городского или других советов от «Слуги народа» могут выдвигаться, но это будет самовыдвижение. Они не смогут использовать символику», — пояснил Корниенко.

Кто такой Виталий Войцеховский?

Родился в Черкасской области в 1967 году, окончил местную школу, а высшее образование получил в Киевском институте народного хозяйства.

В 1990 году работал в «Киевметрострое», а уже в 1991 году перешел на работу на Золотоношский ликеро-водочный завод «Златогор», где работал на различных должностях до генерального директора.

В 2010 году победил на выборах мэра Золотоноши и с тех пор переизбирался на эту должность. Также в 2015 году он получил премию «Человек года» среди мэров украинских городов.