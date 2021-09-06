«Слуга народу» визначилася з кандидатом у нардепи на 197 окрузі в Черкаській області. А в мери Харкова нікого висувати не будуть

Партія «Слуга народу» висуватиме на виборах до Верховної Ради на 197 окрузі у Черкаській області мера міста Золотоноша Віталія Войцехівського.

Таке рішення ухвалила політрада партії на засіданні 6 вересня, повідомив її лідер Олександр Корнієнко.

У політсилі повідомили, що рішення підтримали одноголосно. Вибори на цьому окрузі проводять через те, що нардепа Олександра Скічка призначили головою Черкаської ОДА. Оскільки саме він був переможцем на 197 окрузі на минулих виборах, то його місце нардепа звільнилося.

«Мер Золотоноші — адепт децентралізації. Він вже проїхав всі громади та знає їхні проблеми. Має конкретний план позитивних змін в регіоні, чого люди очікують. Нам у комітеті не вистачає людини, яка займає посаду міського голови», — заявив Корнієнко.

Водночас у мери Харкова партія попередньо вирішила нікого не висувати через те, що не має сильної кандидатури. Кого «Слуга народу» буде підтримувати на цих виборах — теж поки не визначилися.

«Швидше за все, наша партія не висуватиме кандидата. Я думаю, що депутати міської або інших рад від «Слуги народу» можуть висуватися, але це буде самовисування. Вони не зможуть використовувати символіку», — пояснив Корнієнко.

Хто такий Віталій Войцехівський?

Народився у Черкаській області в 1967 році, закінчив місцеву школу, а вищу освіту здобув у Київському інституті народного господарства.

У 1990 році попрацював у «Київметробуді», а вже в 1991 році перейшов на роботу на Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», де працював на різних посадах аж до генерального директора.

У 2010 році переміг на виборах мера Золотоноші і з того часу переобирався на цю посаду. Також у 2015 році він отримав премію «Людина року» серед мерів українських міст.