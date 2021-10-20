Зеленського під час робочого візиту супроводжував кандидат від «слуг». «ОПОРА» заявила про порушення

Сьогодні, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський в рамках робочого візиту відвідав Золотоношу, в якій оглянув реконструкцію гімназії. Його в цей час супроводжував мер Золотоноші Віталій Войцехівський, який 31 жовтня балотується від «Слуги народу» на довиборах до Верховної Ради.

Як вказав Офіс президента, Зеленському відзвітували про хід «Великого будівництва» в Черкаській області.

Громадянська мережа «ОПОРА» заявила, що ситуація зі «оглядинами» за участю Войцехівського має ознаки застосування адміністративного ресурсу. Кандидат в нардепи був поруч із президентом на пресбрифінгу для ЗМІ і потрапив у фотозвіт Офісу президента. Прямої агітації однак не було.

Журналісти запитали Зеленського, чи не повʼязаний його візит із виборами, на що він відповів, що «іноді приїжджає в ті чи інші регіони, коли готові проєкти».

Як передає «Радіо Свобода», координатор «ОПОРИ» Захар Колісніченко заявив, що участь кандидата у робочій поїздці президента не порушує законодавства, але «суперечить демократичним стандартам виборів і рівності всіх кандидатів».