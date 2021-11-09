У Нацслужбі здоров’я пояснили, чому може не створюватися сертифікат про вакцинацію і що робити людям

У Національній службі здоров’я України пояснили, чому може не генеруватися COVID-сертифікат про вакцинацію.

Як зазначає НСЗУ на своїй сторінці для пацієнтів у Facebook, COVID-документ найчастіше не генерується через помилки в роботі з медичними картами.

Зокрема, коли медпрацівники замість того, щоб оновити інформацію в актуальній карті, реєструють людину як нового пацієнта і створюють дублікат, а під час вакцинації вносять запис про щеплення до неактуальної або дубльованої карти.

«Скажімо, пацієнт до 14 років був зареєстрований у системі за свідоцтвом про народження, потім отримав паспорт і лікар вніс про нього дані як про нового пацієнта», — зауважили в НСЗУ.