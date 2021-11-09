У Нацслужбі здоров’я пояснили, чому може не створюватися сертифікат про вакцинацію і що робити людям

У Національній службі здоров’я України пояснили, чому може не генеруватися COVID-сертифікат про вакцинацію.
Як зазначає НСЗУ на своїй сторінці для пацієнтів у Facebook, COVID-документ найчастіше не генерується через помилки в роботі з медичними картами.
Зокрема, коли медпрацівники замість того, щоб оновити інформацію в актуальній карті, реєструють людину як нового пацієнта і створюють дублікат, а під час вакцинації вносять запис про щеплення до неактуальної або дубльованої карти.
«Скажімо, пацієнт до 14 років був зареєстрований у системі за свідоцтвом про народження, потім отримав паспорт і лікар вніс про нього дані як про нового пацієнта», — зауважили в НСЗУ.
У Службі порадили пацієнтам, які стикнулися з такою проблемою, перевірити у сімейного лікаря або в оператора контакт-центру НСЗУ, куди внесли їхні дані.
Після цього потрібно подати офіційне звернення в довільній формі до НСЗУ про обʼєднання реєстраційних даних, в якому слід вказати номер паспорта та ідентифікаційний код, додавши копії цих документів.
Раніше у НСЗУ розповідали, що сертифікат може не генеруватися через неправильно вказані особисті дані, помилку в назві або партії вакцини тощо.
Помилку в реєстраційних даних може виправити будь-який лікар, зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я.
Водночас виправити дані про вакцинацію має повноваження лише той лікар, який проводив щеплення.
- В Україні за останню добу виявили 18 988 випадків коронавірусу. Померла рекордна кількість хворих — 833 людини.
- Наразі в «червоній» зоні перебувають 16 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- З 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою.
- Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).