Мінцифри запускає офлайн-центри підтримки по всій Україні. Там допомагатимуть генерувати COVID-сертифікати

Міністерство цифрової трансформації запускає по всій Україні офлайн-центри підтримки. У них людям допомагатимуть генерувати COVID-сертифікати.

Про це пише пресслужба відомства.

«Ми запустили п’ять пунктів у Києві в пунктах вакцинації минулого тижня, серед яких залізничний вокзал і аеропорт. Ми побачили, що дуже багато людей підходять та питають, як скористуватися не тільки сертифікатами, а ще й тією чи іншою послугою. Ми розуміємо зараз, що потрібно допомагати людям по всій країні. Тому другий тиждень майже щодня їжджу в центри масової вакцинації, спілкуюся з людьми, медичними працівниками», — зазначив міністр Михайло Федоров.

Ццього тижня Мінцифри почне відкривати такі центри в українських регіонах. Вони розташовуватимуться в наймасовіших пунктах вакцинації.

У центрах підтримки можна буде отримати інформацію про те, як згенерувати COVID-сертифікат та якими вони бувають, як їх оновити, як перевірити дані, а також подати заявку на отримання сертифікату на порталі «Дія» чи в додатку.

Мінцифри планує до кінця тижня відкрити 100 таких центрів у 20 областях. Із цим допомагають волонтери та місцева влада.

Наразі працює 5 офлайн-центрів підтримки працює, усі вони розташовані в Києві, зокрема в аеропортах «Бориспіль» та «Київ», а також на Центральному залізничному вокзалі.