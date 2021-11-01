У «Дії» можна отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тестів — поки що у тестовому режимі

У додатку «Дія з’явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі результату ПЛР-тесту, який діятиме протягом 72 годин. Наразі функція працює в режимі бета-тестування.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та закликав українців розповідати про їхній досвід отримання документів.

За його словами, участь у тестуванні беруть медичні лабораторії «Діла», «Ескулаб», «Смартлаб» та «Дніпролаб».