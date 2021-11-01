В «Дії» можно получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов — пока в тестовом режиме

В приложении «Дія» появилась возможность получить COVID-сертификат на основании результата ПЦР-теста, который будет действовать в течение 72 часов. Сейчас функция работает в режиме бета-тестирования.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров и призвал украинцев рассказывать об их опыте получения документов.

По его словам, участие в тестировании принимают медицинские лаборатории «Дила», «Эскулаб», «Смартлаб» и «Днепролаб».