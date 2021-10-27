На портале «Дія» теперь можно скачать COVID-сертификат после первой дозы вакцины

На портале «Дія» появилась возможность сгенерировать и загрузить сертификат о вакцинации первой дозой вакцины. Для этого требуется только квалифицированная электронная подпись.

Об этом пишет «Дія» в своем Telegram.

Для получения сертификата необходимо авторизироваться на портале «Дія» с помощью электронной подписи. В разделе «Услуги» выбрать пункт «Получить COVID-сертификат», а затем подписать согласие об обработке персональных данных.

После получения сертификата его можно загрузить и сохранить на телефон или распечатать.