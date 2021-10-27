На портале «Дія» теперь можно скачать COVID-сертификат после первой дозы вакцины

На портале «Дія» появилась возможность сгенерировать и загрузить сертификат о вакцинации первой дозой вакцины. Для этого требуется только квалифицированная электронная подпись.
Об этом пишет «Дія» в своем Telegram.
Для получения сертификата необходимо авторизироваться на портале «Дія» с помощью электронной подписи. В разделе «Услуги» выбрать пункт «Получить COVID-сертификат», а затем подписать согласие об обработке персональных данных.
После получения сертификата его можно загрузить и сохранить на телефон или распечатать.
- В Украине участились случаи приобретения поддельных международных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививкам. В связи с этим 22 сентября Кабмин поддержал усиление ответственности в виде штрафов и лишения свободы за подделку документов о вакцинации.
- С 24 сентября на портале «Дія» появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса. Также сертификаты о вакцинации первой дозой появились в мобильном приложении «Дія».