В «Дії» появились «желтые» COVID-сертификаты. Теперь документы о вакцинации можно распечатать

На портале «Дія» появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщается на странице приложения в Telegram.
Для того, чтобы получить сертификат на портале «Дія» нужно авторизоваться там с помощью электронной подписи, в разделе «Услуги» сгенерировать документ, подписать согласие на обработку персональных данных, и получить сертификат на электронную почту. После этого его можно будет распечатать.
Также в «Дії» рассказали, что обновили срок действия своих сертификатов до 365 дней.
Отдельно также запустили и так называемые «желтые» COVID-сертификаты — пока они доступны только для пользователей iOS.
«Для чего нужен «желтый» сертификат? Он понадобится в «желтой» зоне эпидемической опасности. Внутренние COVID-сертификаты (и «желтые», и «зеленые») помогут бизнесу продолжить работать, а людям — посещать массовые мероприятия, ходить в спортзал и т.д.», — отмечают разработчики.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов («желтый» и «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.