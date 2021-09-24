В «Дії» появились «желтые» COVID-сертификаты. Теперь документы о вакцинации можно распечатать

На портале «Дія» появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщается на странице приложения в Telegram.

Для того, чтобы получить сертификат на портале «Дія» нужно авторизоваться там с помощью электронной подписи, в разделе «Услуги» сгенерировать документ, подписать согласие на обработку персональных данных, и получить сертификат на электронную почту. После этого его можно будет распечатать.

Также в «Дії» рассказали, что обновили срок действия своих сертификатов до 365 дней.

Отдельно также запустили и так называемые «желтые» COVID-сертификаты — пока они доступны только для пользователей iOS.

«Для чего нужен «желтый» сертификат? Он понадобится в «желтой» зоне эпидемической опасности. Внутренние COVID-сертификаты (и «желтые», и «зеленые») помогут бизнесу продолжить работать, а людям — посещать массовые мероприятия, ходить в спортзал и т.д.», — отмечают разработчики.