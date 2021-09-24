У «Дії» з’явилися «жовті» COVID-сертифікати. Тепер документи про вакцинацію можна роздрукувати

На порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляється на сторінці додатку у Telegram.

Для того, щоб отримати сертифікат на порталі «Дія» потрібно авторизуватися там за допомогою електронного підпису, у розділі «Послуги» згенерувати документ, підписати згоду на обробку персональних даних, і отримати сертифікат на електронну пошту. Після цього його можна буде роздрукувати.

Також у «Дії» розповіли, що оновили термін чинності своїх сертифікатів до 365 днів.

Окремо також запустили і так звані «жовті» COVID-сертифікати — наразі вони доступні лише для користувачів iOS.

«Для чого потрібен «жовтий» сертифікат? Він знадобиться в «жовтій» зоні епідемічної небезпеки. Внутрішні COVID-сертифікати (і «жовті», і «зелені») допоможуть бізнесу продовжити працювати, а людям — відвідувати масові заходи, ходити в спортзал тощо», — зазначають розробники.