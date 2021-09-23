У МОЗ розповіли, як оновити цифрові та паперові сертифікати про вакцинацію

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як оновити паперовий та цифровий сертифікати про вакцинацію після того, як Кабмін продовжив термін їхньої дії ще на пів року.

Про це він зазначив в інтерв’ю «Фактам ICTV».

За його словами, цифровий сертифікат буде оновлений після того, як в додатку «Дія» з’явиться технічна можливість.

«Тому в «Дії», як тільки з’явиться така технічна можливість, буде прокомуніковано, що треба повторно оновити додаток. Одразу після цього прийде повідомлення про те, що термін дії сертифіката продовжено», — пояснив Ляшко.

Що стосується паперового сертифікату, то після завершення його дії потрібно буде знову прийти до сімейного лікаря і отримати новий сертифікат.