Мінцифри: Роздрукувати електронний COVID-сертифікат можна буде в кінці вересня

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що роздрукувати COVID-сертифікат можна буде в кінці вересня.

Про це пише пресслужба відомства.

«Уже понад 700 тисяч українців згенерували свої внутрішні та міжнародні сертифікати в додатку «Дія» і активно користуються ними. Наші сертифікати офіційно визнані в ЄС для подорожей за кордон. У кінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі «Дія». Зараз працюємо над розробкою послуги», — пояснив міністр Михайло Федоров.

Таким чином, отримати COVID-сертифікат зможуть ті, хто не має ID-паспорту або біометричного закордонного паспорту, не мають «Дія.Підпису» та не користуються додатком «Дія».

«Наприкінці вересня на порталі «Дія» можна буде згенерувати лише сертифікат вакцинації про отримання двох доз. Згодом також буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту», — зазначили у відомстві.