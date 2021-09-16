Минцифры: Распечатать электронный COVID-сертификат можно будет в конце сентября

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что распечатать COVID-сертификат можно будет в конце сентября.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении «Дія» и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале «Дія». Сейчас работаем над разработкой услуги», — пояснил министр Михаил Федоров.

Таким образом, получить COVID-сертификат смогут те, кто не имеет ID-паспорта или биометрического загранпаспорта, не имеют «Дія.Підпису» и не пользуются приложением «Дія».

«В конце сентября на портале «Дія» можно будет сгенерировать только сертификат вакцинации при получении двух доз. Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста», — отметили в ведомстве.