В Минздраве рассказали, как обновить цифровые и бумажные сертификаты о вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как обновить бумажный и цифровой сертификаты о вакцинации после того, как Кабмин продлил срок их действия еще на полгода.

Об этом он сказал в интервью «Фактам ICTV».

По его словам, цифровой сертификат обновится, когда в приложении «Дія» появится техническая возможность.

«Поэтому в «Дії», как только появится такая техническая возможность, будет прокоммуницировано, что надо повторно обновить приложение. Сразу после этого придет сообщение о том, что срок действия сертификата продлен», — пояснил Ляшко.

Что касается бумажного сертификата, то после завершения его действия нужно будет снова прийти к семейному врачу и получить новый сертификат.