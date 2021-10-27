На порталі «Дія» відтепер можна завантажити COVID-сертифікат після першої дози вакцини

На порталі «Дія» з’явилася можливість згенерувати та завантажити сертифікат про вакцинацію першою дозою вакцини. Для цього потрібен лише кваліфікований електронний підпис.

Про це пише «Дія» у своєму Telegram.

Для отримання сертифікату потрібно авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. У розділі «Послуги» обрати пункт «Отримати COVID-сертифікат», а потім підписати згоду про обробку персональних даних.

Після отримання сертифікату його можна завантажити і зберегти на телефон або роздрукувати.