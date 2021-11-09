В Нацслужбе здоровья объяснили, почему может не создаваться сертификат о вакцинации и что делать людям

В Национальной службе здоровья Украины объяснили, почему может не генерироваться COVID-сертификат о вакцинации.

Как отмечает НСЗУ на своей странице для пациентов в Facebook, COVID-документ чаще всего не генерируется из-за ошибок в работе с медицинскими картами.

В частности, когда медработники, вместо того чтобы обновить информацию в актуальной карте, регистрируют человека как нового пациента и создают дубликат, а во время вакцинации вносят запись о прививках в неактуальную или дублированную карту.

«Скажем, пациент до 14 лет был зарегистрирован в системе по свидетельству о рождении, затем получил паспорт, и врач внес о нем данные как о новом пациенте», — отметили в НСЗУ.