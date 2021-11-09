МОЗ оновив перелік професій, які підлягають обовʼязковій вакцинації. Надалі у списку зʼявляться медики

Міністерство охорони здоровʼя планує додати медиків у перелік професій, які підлягають обовʼязковій вакцинації від коронавірусної хвороби. Наразі відомство оновило список чотирма новими пунктами.

Ідеться про працівників:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ та закладів, що надають соціальні послуги;

установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ;

підприємств, установ та організацій, що включені до переліку обʼєктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу «Свобода слова на ICTV» також заявив, що в Україні є лікарні, де працює невелика кількість фахівців, тому усунення їх від роботи може зупинити роботу медустанови, але з часом і вони повинні будуть щепитися.

«Зараз, коли ми перебуваємо на піку захворюваності, відсторонити медсестру чи лікаря від виконання обовʼязків означає не надати комусь медичну допомогу. На подальших етапах розширення переліку професій [для яких вакцинація обовʼязкова] там зʼявиться і медичний працівник. На сьогодні в нас вакциновано понад 80% медпрацівників», — заявив Ляшко.

Він додав, що у ковідних відділеннях та пунктах екстреної госпіталізації вакциновані майже 100% працівників.