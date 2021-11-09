Минздрав обновил перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации. В дальнейшем в списке появятся медики

Министерство здравоохранения планирует добавить медиков в перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной болезни. Сейчас ведомство обновило список четырьмя новыми пунктами.
Речь идет о работниках:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений, предоставляющих социальные услуги;
- учреждений по защите прав детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий и организаций, которые включены в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире ток-шоу «Свобода слова на ICTV» также заявил, что в Украине есть больницы, где работает небольшое количество специалистов, поэтому отстранение их от работы может остановить работу медучреждения, но со временем и они должны будут прививаться.
«Сейчас, когда мы находимся на пике заболеваемости, отстранить медсестру или врача от исполнения обязанностей означает не предоставить кому-либо медицинскую помощь. На последующих этапах расширения перечня профессий [для которых вакцинация обязательна] там появится и медицинский работник. На сегодняшний день у нас вакцинировано более 80% медработников», — заявил Ляшко.
Он добавил, что в ковидных отделениях и пунктах экстренной госпитализации вакцинированы почти 100% работников.
Напомним, в Украину в выходные доставили 1,4 миллиона доз вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета.
Также Украина получила 2 930 300 доз вакцины Moderna. Эту партию страна получила бесплатно в рамках программы COVAX. В общей сложности с начала вакцинальной кампании в Украину поставили уже 31 миллион доз вакцины.
- В Украине с понедельника, 8 ноября, начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не привьются. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, у которых есть противопоказания к вакцинации и они предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).