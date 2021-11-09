Минздрав обновил перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации. В дальнейшем в списке появятся медики

Министерство здравоохранения планирует добавить медиков в перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной болезни. Сейчас ведомство обновило список четырьмя новыми пунктами.

Речь идет о работниках:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, предоставляющих социальные услуги;

учреждений по защите прав детей, реабилитационных учреждений;

предприятий и организаций, которые включены в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире ток-шоу «Свобода слова на ICTV» также заявил, что в Украине есть больницы, где работает небольшое количество специалистов, поэтому отстранение их от работы может остановить работу медучреждения, но со временем и они должны будут прививаться.

«Сейчас, когда мы находимся на пике заболеваемости, отстранить медсестру или врача от исполнения обязанностей означает не предоставить кому-либо медицинскую помощь. На последующих этапах расширения перечня профессий [для которых вакцинация обязательна] там появится и медицинский работник. На сегодняшний день у нас вакцинировано более 80% медработников», — заявил Ляшко.

Он добавил, что в ковидных отделениях и пунктах экстренной госпитализации вакцинированы почти 100% работников.