Украина получила около 3 млн доз вакцины Moderna

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.

Об этом сообщает Минздрав.

В рамках инициативы COVAX в Украину поступило 7 415 810 доз вакцин различных производителей, в частности Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac.

«Вакцинация — единственный способ защитить жизнь от COVID-19 и я призываю всех украинцев воспользоваться этой защитой. Благодаря усилиям доноров и партнеров в рамках COVAX вакцины от COVID сейчас доступны всем желающим», — сказал Мурат Шахин, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.