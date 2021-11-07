Україна отримала майже 3 млн доз вакцини Moderna

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2 930 300 доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna.
Про це повідомляє МОЗ.
Загалом в рамках ініціативи COVAX в Україну надійшли 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac.
«Вакцинація — єдиний спосіб захистити життя від COVID-19, і я закликаю всіх українців скористатися цим захистом. Завдяки зусиллям донорів і партнерів у рамках COVAX вакцини від COVID зараз доступні усім бажаючим», — сказав Мурат Шахін, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.
Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.
У МОЗ наголошують, вакцинація – єдиний спосіб вберегтися від важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Навіть якщо вакцинована людина захворіє, вона, найімовірніше, перенесе захворювання легко.
- Вакцинуватися від COVID-19 можуть усі дорослі та діти від 12 років. Життєво важливо, щоб щеплення якомога швидше отримали люди з хронічними захворюваннями (діабет, онкологія, бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання, хронічні хвороби нирок, пацієнти на гемодіалізі) та вагітні жінки, які можуть серйозно постраждати внаслідок захворювання. Єдине справжнє протипоказанням до щеплення від COVID-19 — анафілактичний шок на першу дозу вакцини.