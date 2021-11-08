В Україну доставили понад мільйон доз вакцини Pfizer

В Україну на вихідних приїхав 1 мільйон 400 тисяч доз вакцини Pfizer, яку закупили за кошти державного бюджету.

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу у понеділок, 8 листопада.

Також на вихідних Україна отримала 2 930 300 доз вакцини Moderna. Цю партію країна отримала безкоштовно, у рамках програми COVAX. Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україну поставили вже 31 мільйон доз вакцини.

Зазначимо, що станом на 8 листопада в Україні зробили 19 344 335 щеплень. Першу дозу отримали 11 406 282 людини, обидві — 7 938 053. Найактивніше вакцинують у столиці, там, за словами Ляшка, вакциновано 57% населення.