В Україну доставили понад мільйон доз вакцини Pfizer

В Україну на вихідних приїхав 1 мільйон 400 тисяч доз вакцини Pfizer, яку закупили за кошти державного бюджету.
Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу у понеділок, 8 листопада.
Також на вихідних Україна отримала 2 930 300 доз вакцини Moderna. Цю партію країна отримала безкоштовно, у рамках програми COVAX. Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україну поставили вже 31 мільйон доз вакцини.
Зазначимо, що станом на 8 листопада в Україні зробили 19 344 335 щеплень. Першу дозу отримали 11 406 282 людини, обидві — 7 938 053. Найактивніше вакцинують у столиці, там, за словами Ляшка, вакциновано 57% населення.
Вакцинуватися в Україні від коронавірусу можуть усі дорослі та діти від 12 років. Життєво важливо, щоб щеплення якомога швидше отримали люди з хронічними захворюваннями (діабет, онкологія, бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання, хронічні хвороби нирок, пацієнти на гемодіалізі) та вагітні жінки, які можуть серйозно постраждати внаслідок захворювання. Єдине справжнє протипоказанням до щеплення від COVID-19 — анафілактичний шок на першу дозу вакцини.
- В Україні з понеділка, 8 листопада, почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- В Україні також можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років за умови, що у них зроблені всі планові щеплення (якщо немає, то треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Вакцинувати дітей будуть тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, – дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати у «Дії» дитячий ковід-сертифікат.