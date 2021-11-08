Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику, яка дуже схожа на Чумацький Шлях

Телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики Mrk 1337, яка розташована у сузірʼї Діви за близько 120 мільйонів світлових років від Землі.

Камера змогла отримати зображення галактики в ультрафіолетовому та інфрачервоному світлі, повідомляє обсерваторія NASA.

NASA

Mrk 1337 — це спіральна галактика зі слабкими перегородками. Це означає, що її спіральні рукави виходять з центру та складаються з пилу та газу. Така ж «будова» зустрічається у приблизно половини спіральних галактик, зокрема й Чумацького Шляху.

Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.