Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику, которая очень похожа на Млечный Путь

Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики Mrk 1337, расположенной в созвездии Девы за около 120 миллионов световых лет от Земли.

Камера смогла получить изображение галактики в ультрафиолетовом и инфракрасном свете, сообщает обсерватория NASA.

NASA

Mrk 1337 – это спиральная галактика со слабыми перегородками. Это означает, что ее спиральные рукава выходят из центра и состоят из пыли и газа. Такое же «строение» встречается у примерно половины спиральных галактик, в том числе и Млечного Пути.

Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.