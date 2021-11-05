МОЗ: Україна до кінця року закупить ліки від коронавірусу, які застосовуються за перших симптомів

Україна найближчим часом закупить нові ліки проти коронавірусу прямої дії, які використовується за перших симптомів хвороби.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада, повідомляє «РБК-Україна».

«Україна в пріоритетному списку на постачання через те, що спочатку почала переговори про закупівлю цих ліків. Зараз фінальна стадія підписання договорів і тоді — перерахування коштів», — сказав він.

За словами Ляшка, Україна може перерахувати кошти за ці ліки вже в листопаді-грудні.

Водночас міністр зазначив, що дата початку постачання препарату ще не відома.