МОЗ: Україна до кінця року закупить ліки від коронавірусу, які застосовуються за перших симптомів

Україна найближчим часом закупить нові ліки проти коронавірусу прямої дії, які використовується за перших симптомів хвороби.
Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада, повідомляє «РБК-Україна».
«Україна в пріоритетному списку на постачання через те, що спочатку почала переговори про закупівлю цих ліків. Зараз фінальна стадія підписання договорів і тоді — перерахування коштів», — сказав він.
За словами Ляшка, Україна може перерахувати кошти за ці ліки вже в листопаді-грудні.
Водночас міністр зазначив, що дата початку постачання препарату ще не відома.
Окрім цього, глава МОЗ розповів, що в Україні спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом після тривалого зростання захворюваності.
«Зараз ми вже на піку і ми очікуємо, що після цього потроху захворюваність піде на спад. Те, наскільки швидко ми пройдемо цей пік, буде залежати від того, чи будуть українці дотримуватися карантинних обмежень і наскільки швидко будуть вакцинуватися», — наголосив Ляшко.
- 4 листопада МОЗ дозволив випробувати в Україні ліки компаній Pfizer і Merck проти COVID-19.
- Американська компанія Pfizer заявила, що її експериментальна таблетка від коронавірусу знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%.
- До цього свій пероральний препарат від коронавірусу представила інша компанія зі США — Merck. Згідно з результатами дослідження, лише 7,3% пацієнтів, які отримали таблетки Молнупіравір, були госпіталізовані або померли від коронавірусу, тоді як у групі тих, хто отримав плацебо, таких було 14,1%.
- Британія стала першою країною у світі, яка дозволила Молнупіравір.