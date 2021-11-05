Минздрав: Украина до конца года закупит лекарства от коронавируса, которые применяются при первых симптомах

Украина в ближайшее время закупит новое лекарство против коронавируса прямого действия, которое используется при первых симптомах болезни.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 5 ноября, сообщает «РБК-Украина».
«Украина в приоритетном списке на поставки из-за того, что сначала начала переговоры о закупке этого лекарства. Сейчас финальная стадия заключения договоров и потом — перечисление средств», — сказал он.
По словам Ляшко, Украина может перевести средства за это лекарство уже в ноябре-декабре.
В то же время министр отметил, что дата начала поставки препарата еще не известна.
Кроме того, глава Минздрава рассказал, что в Украине наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом после продолжительного роста заболеваемости.
«Сейчас мы уже на пике и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться», — подчеркнул Ляшко.
- 4 ноября Минздрав разрешил опробовать в Украине лекарства компаний Pfizer и Merck против COVID-19.
- Американская компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная таблетка от коронавируса снизила количество госпитализаций и смертей на 89%.
- До этого свой пероральный препарат от коронавируса представила другая компания из США – Merck. Согласно результатам исследования, только 7,3% пациентов, получивших таблетки Молнупиравир, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе получивших плацебо таких было 14,1%.
- Британия стала первой страной в мире, разрешившей Молнупиравир.