Минздрав: Украина до конца года закупит лекарства от коронавируса, которые применяются при первых симптомах

Украина в ближайшее время закупит новое лекарство против коронавируса прямого действия, которое используется при первых симптомах болезни.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 5 ноября, сообщает «РБК-Украина».

«Украина в приоритетном списке на поставки из-за того, что сначала начала переговоры о закупке этого лекарства. Сейчас финальная стадия заключения договоров и потом — перечисление средств», — сказал он.

По словам Ляшко, Украина может перевести средства за это лекарство уже в ноябре-декабре.

В то же время министр отметил, что дата начала поставки препарата еще не известна.