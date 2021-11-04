Лукашенко і Путін підписали документ щодо інтеграції, затвердивши 28 союзних програм

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко підписали декрет про поглиблення інтеграції двох країн.
Це відбулося 4 листопада на засіданні Вищої держради Росії та Білорусі, повідомили російські та білоруські державні ЗМІ.
Зазначимо, йдеться про домовленість створити Союзну державу, на найближчі два роки розроблено пакет із 28 союзних програм.
У програмах прописані механізми розвитку єдиного економічного простору, підвищення рівня взаємних соціальних гарантій для громадян двох країн тощо.
До того ж на засіданні оновили військову доктрину та затвердили концепцію міграційної політики Союзної держави.
Окрім цього, Росія та Білорусь збираються укласти договір про загальні принципи оподаткування.
Під час засідання Олександр Лукашенко також запропонував створити спільний медіахолдинг.
«Думаю, що тут нам треба серйозну реформу провести. Ми могли б створити медіахолдинг Союзної держави. І ті гроші, хай навіть невеликі, не розмазувати по газетах, журналах, Telegram-каналах та інших «ютюбах», що існують, а, зібравши їх у кулак, за ці ж гроші створити відповідну групу, медіахолдинг та розповідати про те, що відбувається. А так ми просто розмазуємо ці гроші, розкладаємо по різних тарілках, а віддачі жодної не бачимо», — сказав він.
- Договір між Білоруссю та Росією про створення Союзної держави був підписаний у грудні 1999 року: за ним країни мають обʼєднати валюту, армію, митну й податкову системи. Після масових протестів у 2020 році у Білорусі, які Лукашенко придушив силою, він розірвав майже всі зв’язки із Заходом та почав домовлятися з Росією. Та сфокусувала роботу на виконанні «дорожніх карт» з інтеграції обох країн.
- 9 вересня Росія та Білорусь підписали усі 28 програм з інтеграції. Країни об’єднають свої ринки газу, нафти та нафтопродуктів. Договір про це планують підписати 1 грудня 2023 року. Що стосується спільної валюти, то тут Росія та Білорусь поки не дійшли спільної думки.
- У березні Росія і Білорусь домовилися про створення трьох навчально-бойових центрів для спільної підготовки військовослужбовців, які планували розмістити у Нижньогородській та Калінінградській областях Росії та у Гродненській області Білорусі.