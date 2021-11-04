Лукашенко і Путін підписали документ щодо інтеграції, затвердивши 28 союзних програм

Це відбулося 4 листопада на засіданні Вищої держради Росії та Білорусі, повідомили російські та білоруські державні ЗМІ.

До того ж на засіданні оновили військову доктрину та затвердили концепцію міграційної політики Союзної держави.

Окрім цього, Росія та Білорусь збираються укласти договір про загальні принципи оподаткування.

Під час засідання Олександр Лукашенко також запропонував створити спільний медіахолдинг.

«Думаю, що тут нам треба серйозну реформу провести. Ми могли б створити медіахолдинг Союзної держави. І ті гроші, хай навіть невеликі, не розмазувати по газетах, журналах, Telegram-каналах та інших «ютюбах», що існують, а, зібравши їх у кулак, за ці ж гроші створити відповідну групу, медіахолдинг та розповідати про те, що відбувається. А так ми просто розмазуємо ці гроші, розкладаємо по різних тарілках, а віддачі жодної не бачимо», — сказав він.