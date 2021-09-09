Росія та Білорусь підписали усі 28 програм з інтеграції. Путін заявив про «значний результат»

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що вони погодили 28 різних програм з інтеграції обох держав.

Про це він повідомив на спільній пресконференції.

«Сьогодні узгоджені всі 28 програм, завтра вони будуть схвалені на засіданні ради міністрів Союзної держави в Мінську, після чого їх винесуть на затвердження Вищої державної ради Союзної держави, засідання якої планується провести до кінця 2021 року», — заявив Путін.

За його словами, Росія та Білорусь об’єднають свої ринки газу, нафти та нафтопродуктів. Договір про це планують підписати 1 грудня 2023 року. Будуть також створені єдині макроекономічна політика, платіжна система та грошово-кредитна політика.