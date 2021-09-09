Росія та Білорусь підписали усі 28 програм з інтеграції. Путін заявив про «значний результат»

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що вони погодили 28 різних програм з інтеграції обох держав.
Про це він повідомив на спільній пресконференції.
«Сьогодні узгоджені всі 28 програм, завтра вони будуть схвалені на засіданні ради міністрів Союзної держави в Мінську, після чого їх винесуть на затвердження Вищої державної ради Союзної держави, засідання якої планується провести до кінця 2021 року», — заявив Путін.
За його словами, Росія та Білорусь об’єднають свої ринки газу, нафти та нафтопродуктів. Договір про це планують підписати 1 грудня 2023 року. Будуть також створені єдині макроекономічна політика, платіжна система та грошово-кредитна політика.
Також Путін анонсував створення єдиного платіжного простору в Росії та Білорусі. Що стосується спільної валюти, то тут Росія та Білорусь поки не дійшли спільної думки. Але Лукашенко вважає, що «цю проблему вирішать».
Путін заявив і про те, що Росія скасовує усі ковідні обмеження на авіасполучення з Білоруссю.
«Якщо нам буде потрібна ще більш тісна військова, політична чи інша інтеграція, то ми це зробимо миттєво, як тільки відчуємо бажання наших людей», — підкреслив Лукашенко.
- Договір між Білоруссю та Росією про створення Союзної держави був підписаний 8 грудня 1999 року: за ним країни мають обʼєднати валюту, армію, митну й податкову системи. Після масових протестів у 2020 році у Білорусі, які Лукашенко придушив силою, він розірвав майже всі зв’язки із Заходом та почав домовлятися з Росією. Та сфокусувала роботу на виконанні «дорожніх карт» з інтеграції обох країн.